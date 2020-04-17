Ferdi Tayfur: Doktor böbrek nakli önerdi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, bir radyo programına katıldı. Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Tayfur, doktorların kendisi için böbrek nakli önerdiğini söyledi.

İşte ünlü şarkıcının açıklarından ara başlıklar:

‘’Böbreklerimde rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlığım ilerledi. Ben farkında değildim. Bir gün tansiyonu ölçtüler 18 çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim. Birkaç defa nefes darlığı geçirdim. Direkt hastaneye gittim.

"HENÜZ BİR GİRİŞİM YOK"

Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. Ben ilk başta diyalizden korktum. Şimdi diyalize bağlanıyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Nakille ilgili bir girişimde henüz bulunmadım."