taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2591
Altın
1539.65
Borsa
98826.11
Gram Altın
283.702

Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

Tuğçe Tayfur, 7 yıl evli kaldığı eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldı.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 08:41..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Tanner Hüsamettin Gates’in (Taner Şafak) evliliği, tek celsede bitti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya, Taner Şafak ile Tuğçe Tayfur avukatlarıyla katıldı.

Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Mahkeme hakiminin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine söz alan davacı Şafak, “Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır, boşanmamıza karar verilsin.” dedi.

"ÇOCUK İÇİN PARA ÖDESİN YETER"

Tayfur da “Davacıdan kendim için tedbir, yoksulluk nafakası ve tazminat talebim yoktur. Çocuk için aylık 1.500 dolar iştirak nafakası istiyorum.” dedi.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, boşanma protokolüne göre Taner Şafak’ın çocuğa aylık 1.000 dolar iştirak nafakası ödemesine, ilköğretime başlayınca nafakanın 1.500 dolara çıkarılmasına karar verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

211
Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

26
Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

45
Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

80
Walmart'tan silah satışına sınırlama

Walmart'tan silah satışına sınırlama

10
Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

35
ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir