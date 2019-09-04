Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Tanner Hüsamettin Gates’in (Taner Şafak) evliliği, tek celsede bitti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya, Taner Şafak ile Tuğçe Tayfur avukatlarıyla katıldı.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Mahkeme hakiminin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine söz alan davacı Şafak, “Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır, boşanmamıza karar verilsin.” dedi.

"ÇOCUK İÇİN PARA ÖDESİN YETER"

Tayfur da “Davacıdan kendim için tedbir, yoksulluk nafakası ve tazminat talebim yoktur. Çocuk için aylık 1.500 dolar iştirak nafakası istiyorum.” dedi.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, boşanma protokolüne göre Taner Şafak’ın çocuğa aylık 1.000 dolar iştirak nafakası ödemesine, ilköğretime başlayınca nafakanın 1.500 dolara çıkarılmasına karar verdi.