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Ferhat Göçer: Kızımı çok seviyorum

Şarkıcı Ferhat Göçer, bir süredir tartışmalı olduğu kızı Yağmur hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 08:07..
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Ferhat Göçer, cumartesi gecesi Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ferhat Göçer, kızı Yağmur ile aralarında geçen tartışmayla ilgili konuştu.

"KIZIMIN YANINA GİDECEĞİM"

Basın mensuplarının soruları üzerine şarkıcı, "Benim iki evladım var. Onlarla aramızda her zaman tartışmalar olabilir ancak küslük olmaz. Daha önce sosyal medya hesabımdan bir açıklama yapmıştım fakat size ek olarak şunu söyleyebilirim. Konser sonrası yani yarın kızımın yanına gideceğim ve sorunlarımızı baba-kız konuşup halledeceğiz. Ben kızımı çok seviyorum” dedi.

Ferhat Göçer: Kızımı çok seviyorum

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