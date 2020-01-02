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Ferhat Göçer: Ömür'le birlikte kutladığımız ilk yılbaşı

Şarkıcı Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik'le yeni yıla ilk kez beraber girdi.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 14:33..
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Yeni yılı sahnede karşılayan Ferhat Göçer’i, sevgilisi Ömür Gedik yalnız bırakmadı.

2019'U HİÇ SEVMEDİ

Sahne sonrası açıklama yapan Ferhat Göçer, "Hiç iyi bir sene geçirmedik, zor bir yıl geçirdik. Allah daha büyük dert vermesin, insan dua etme ihtiyacı hissediyor içinden o kadar ağır yıl oldu ki." diyerek, geride bıraktığımız yılı eleştirdi.

Yeni yıl için güzel temennilerde bulunan şarkıcı, "Ömür Gedik'le on iki yıldır sağ olsun, biz maşallah hep beraberiz. Yılbaşılar hariçti, ta ki bugüne kadar. Bugün ilk kez bir arada geçiriyoruz." diye konuştu.

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