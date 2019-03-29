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Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

Sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DHA | 29.03.2019 - 13:20..
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Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ferhat Tunç, Büyükçekmece 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmadı. Tunç'u avukatı Damla Koç temsil etti.

AVUKAT: KONSER İÇİN YURT DIŞINDA

Tunç'un avukatı Koç, "Müvekkil konser için yurt dışındadır. Yeniden savunma için süre verilmesini talep ediyoruz." dedi. Mahkeme ise 4'üncü celse olmasına rağmen sanık Ferhat Tunç'un savunmasını yapmadığını belirterek, hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

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