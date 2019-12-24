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Ferrari, icradan fiyatının çok altında satışa çıkarıldı

950 bin TL değerindeki üstü açılıp kapanan, Ferrari marka araç yarı fiyatı olan 475 bin TL’ye icradan satışa çıkacak.

İHA | 24.12.2019 - 12:47..
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Ferrari California marka 2012 model otomobil, İstanbul 26. İcra Dairesi tarafından bugün satışa çıktı.

Araç 4.3 motora sahip olup vites tipinin otomatik, renginin ise beyaz olduğu şartnamede yer alıyor. Ayrıca aracın üstü açılıp kapanır özelliğe sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

YARI FİYATINA SATIŞTA

İcrada bu tarz spor ve lüks araç satışlarına nadiren rastlandığını hatırlatan icra uzmanı Caner Çakı, “Bu yılın icradan satılacak olan son spor marka aracın olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl satılan spor araçlara baktığımızda Porsche, Maseratti, Lamborgini Ferrari gibi özel marka araçlar ihaleye çıkmış ve değerlerinin altında bir fiyatla alıcıları ile buluşmuştu. Bu defa 950 bin TL değerindeki Ferrari marka üstü açılır kapanır bir aracı yarı fiyatı olan 475 bin TL’ye alma fırsatının bulunduğu bir ihale olacağını söyleyebiliriz” dedi.

İcradan satılık üstü açılır Ferrari -1

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