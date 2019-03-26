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Ferrari Monza SP1’e altın ödül

Ferrari Monza SP1, zarif çizgileriyle Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 11:31..
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Ferrari Monza SP1’e altın ödül

İtalyan süper spor otomobil devi Ferrari, tasarım alanında uluslararası prestije sahip IF Tasarım Ödülleri’nde 4 farklı modeliyle ödüle layık görüldü.

ALTIN ÖDÜL ALDI

Münih’te düzenlenen törende, Ferrari’nin gerçek bir yarış otomobili çizgilerini barındıran modeli Ferrari Monza SP1, Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Ferrari’nin, diğer modelleri Portofino, 488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ise ayrıca Tasarım Ödülü’ne layık bulundu.

Ferrari Monza SP1’e altın ödül

GELECEĞE İŞARET EDEN MÜKEMMELİK

66 yıldır tasarım alanındaki en önemli ödüllerden biri olan IF Ödülleri’nde, Ferrari Monza SP1, "geleceğe işaret eden klasik bir mükemmellik" anlayışıyla jürinin büyük beğeni ve övgüsünü aldı.

Portofino, 488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ile Tasarım Ödülleri’ni toplayan marka, böylelikle Ferrari Tasarım Merkezi tarafından yürütülen stil araştırmalarının başarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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