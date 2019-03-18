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Ferrari Portofino’ya İspanya’dan ikinci ödül

Ferrari’nin, İtalya’nın en güzel kentlerinden Portofino’nun adını verdiği modeli ile üst üste ikinci kez Best Cars “En iyi Cabrio Otomobil” ödülünün sahibi oldu.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 16:29..
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Ferrari, Portofino modeli ile ödüller almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Best Cars 2018 ödüllerinde “Yılın En İyi Cabrio Otomobili” unvanına layık görülen Portofino, bu yıl da geleneği bozmadı ve İspanya’nın prestijli yayınları Automovil, Autopista, Autovia ve Coche Actual okurlarının oylarıyla Best Cars 2019 “Yılın En İyi Cabrio Otomobili” ödülünün sahibi oldu.

YÜKSEK SEVİYEDEKİ KALİTESİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Madrid Santiago Bernabeo Stadyumu’nda düzenlenen törende Portofino hakkında konuşan jüri üyeleri, “Ferrari Portofino, tasarım dili ile hepimizi etkiledi. Katlanabilen hard top entegrasyonu (Katlanabilen Hard top tavan) ile optimum çözüm sunan otomobil, yüksek seviyedeki malzeme kalitesiyle de göz dolduruyor.” ifadelerini kullandılar.

Ferrari Portofino’ya İspanya’dan ikinci ödül

Yerini aldığı California T modeline oranla tamamen yeni şasisinin etkisiyle çok daha hafif olma özelliğine sahip Ferrari Portofino, ileri teknoloji ürünü malzeme ve üretim teknikleri sayesinde gerek şasi gerekse karoserinin torsiyon rijitliği arttırılmış olmasıyla da dikkat çekiyor.

MOTORDAN DAHA FALZA GÜÇ ÜRETİLİYOR

Ferrari ürün gamında kullanılan ve 2016 ile 2017 yıllarında ‘Yılın Motoru’ seçilen Ferrari’nin V8 Turbo motoru yeni komponentler ve optimize edilen motor yazılımı sayesinde California T’nin motorundan 40 HP daha fazla güç üretiyor.

Ferrari Portofino’ya İspanya’dan ikinci ödül

 

SÜRÜŞ KEYFİ

Sadece motoru ve motorun gücünü geliştirmekle kalmayan mühendisler 600 HP gücündeki Ferrari V8’inin karakteristik sesini de iyileştirdi. Böylece üstü açık sürüşlerde de V8 motorun sesinin keyfini daha fazla sürmek mümkün olabiliyor.

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