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Ferrari SF90 Stradale, hibrite geçiş yaptı

Ferrari, yeni aracı SF90 Stradale'nin tanıtımını yaptı.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 16:49..
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Ferrari SF90 Stradale, hibrite geçiş yaptı

Ferrari, SF90 Stradale adını verdiği aracı görücüye çıkardı.

Paylaştığı görüntülerle yeni hibrit hiper otomobilini de resmen tanıttı. Bu araçla,   Ferrari’nin 90’ıncı yıl dönümüne de atıfta bulunuldu.

Ferrari SF90 Stradale, hibrite geçiş yaptı

ÜÇ ADET ELEKTROMOTOR

SF90 Stradale, Ferrari’nin içten yanmalı motorla üç adet elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV (Şarj edilebilir Hibrit Elektrikli Araç) aracı olmasıyla öne çıkıyor.

Ferrari’den Hibrit hiper otomobil VİDEO

Ferrari SF90 Stradale, hibrite geçiş yaptı

SEKİZ VİTESLİ

Elektromotorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken, bir tanesi ise içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın arasına entegre ediliyor.

Ferrari SF90 Stradale, hibrite geçiş yaptı

Ferrari SF90 Stradale, hibrite geçiş yaptı

Ferrari SF90 Stradale, hibrite geçiş yaptı

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