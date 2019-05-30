Ferrari yeni aracıyla büyüledi

Ferrari Tasarım Merkezi’nin mühendislik ve aerodinamik ekibi, markaya yenilik kazandırmak için kolları sıvadı ve ortaya mükemmel bir araç çıktı. 'Hero Car' oluşturmak isteyen ekip, müşterisiyle birlikte 4 yıl boyunca koordineli olarak çalıştı.

MODERN BİR TASARIM

Ferrari’nin özel projesi P80/C, bir ‘Şahlanan At’ tutkununun 330 P3/P4 veya 1966 Dino 206 S gibi ikonik modellerinden esinlenilen ancak onlara benzemeyecek modern bir spor prototip talebi üzerine 488 GT3 modeli baz alınarak geliştirildi.

330 P3/P4'E GÖNDERME

Tasarım dili olarak 330 P3/P4’e gönderme yapan arka cam, aerodinamik verimliliği optimize etmek adına içbükey bir şekle sahip ve alüminyum bir ızgara tarafından tamamlandı.

Arka spoyler ise aerodinamik gereklilikleri karşılamak için çok geniş tutulurken, stop lambaları ön taraftaki oval cepleri tamamlayan oval oyuklara entegre edildi.