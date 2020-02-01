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Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin üzerinde çalıştığı yeni elektrikli otomobile ait ayrıntılar, sızdırılan patent dosyalarında ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 01.02.2020 - 11:53..
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Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Tesla’nın öncülük ettiği elektrikli otomobil sektörü, son yıllarda yaşadığı ciddi büyümelerle dikkat çekiyor. Birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışırken, bir hamle de İtalyan lüks otomobil şirketi Ferrari’den geldi.

2025’TE YOLLARDA OLACAK

Ferrari’nin üzerinde çalıştığı elektrikli otomobilin ilk olarak 2022 yılında satışa çıkması bekleniyordu.

Ancak geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Ferrari CEO’su Louis Camilleri, batarya teknolojilerini geliştirmek için otomobilin 2025 yılına ertelendiğini belirterek şu ifadelere yer vermişti: ‘’Yeniden şarj etme hızı ve otonom sürüş açısından henüz tamamlanmayan şeyler var. Bu nedenle planlarımızın kısa vadeli olmadığını hatırlatarak, elektrikli Ferrari modelini 2025 ve daha sonrasına erteledik.’’

ferra

Ferrari, 2022 yılına kadar otomobillerinin yüzde 60’ını hibrid olarak kullanmayı planlıyor. Şirket, daha sonra ise yavaş yavaş elektrikli otomobil pazarındaki yerini alarak üretime geçecek.

Ferrari’nin elektrikli otomobili hakkında henüz resmi olarak onaylanan bir bilgi yok. Bu nedenle şimdilik aracın yalnızca patent görüntülerini sizlere sunabiliyoruz:


ferrari

ferrari

ferrari

ferrari

ferrari

ferrari

ferrari

ferrari

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Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleriFerrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleriFerrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleriFerrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleriFerrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleriFerrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleriFerrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleriFerrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

Ferrari’nin elektrikli aracına ait yeni patent görüntüleri

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