Ferritin nedir

Ferritin, vücudunuza ihtiyaç duyduğunda demiri tutan ve serbest bırakan bir proteindir.

Vücutta demir eksikliğinin olup olmadığına ferritin değerlerine bakılarak karar verilir.

FERRİTİN EKSİKLİĞİ

Ferritin eksikliği görülüyorsa, vücutta demir eksikliği vardır demektir. Demir eksikliği ise halk dilinde kansızlık olarak bilinir.

Bazı nedenlerden dolayı ferritinin düzeyi azalır ya da artabilir.

NEDENLERİ NELERDİR?

Bazı nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Aşırı adet kanaması, demir eksikliği, aşırı sigara kullanımı, kan kaybı, kronik hastalıklar, demir minerali içeren besinlerin tüketilmemesi, sindirim sistemi hastalıkları.

Alkol kullanımı, aşırı çay ve kahve tüketimi ve C vitamini eksikliği...





BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ferritin eksikliğinin birçok belirtileri vardır;

Düşük enerji, saç dökülmesi, baş dönmesi, kronik baş ağrıları, bacak ağrıları, anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik sorunlar, kulak çınlaması, cilt rengindeki solma, nedeni bilinmeyen zayıflık, çabuk yorulma ve agresiflik hali...





KAN YAPICI BESİNLER TÜKETİLMELİDİR

Ferritin eksikliğinin tedavi yöntemleri farklılık gösterebilir.

Demir hapları, kan yapıcı şuruplar ve vitamin takviyeleriyle bu eksiklik giderilebilir.

Bazen sadece vitamin almak yeterli olmaz. Bu durumda da hastanın beslenmesine de dikkat etmesi kan yapıcı besinler, demir minerali içeren gıdalar tüketmesi önerilir.

ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Demir yapıcı besinler tüketmeye, özellikle kırmızı et tüketmeye özen göstermelisiniz.

Çay ve kahveyi yemeğin hemen ardından tüketmek yerine en az iki saat sonrasında tüketmek daha sağlıklı olabilir.

Ağır ve doktor kontrolü olmadan diyet uygulanmamalıdır. Vegan veya vejetaryen beslenme şekli uygulanıyorsa besin takviyeleri mutlaka alınmalıdır.

C vitamini içeren besinler tüketilmeli, sigara ve alkol kullanılmamalıdır.