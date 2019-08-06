Fethiye Belediyesi körfezde yaşanan krize çözüm bulamadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin atık su tesisinin yeterli olmaması, Fethiye Körfezi'nde çirkin bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Fethiye'nin güzel fotoğraflarına aldanarak ilçeye tatile giden turistler, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

Kirliliği araştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, hazırladığı raporda "Fethiye Körfezi'nde yaşanan Alg patlamasındaki en büyük etken denizel ortamda fosfor ve azot oranının aşırı artışından kaynaklanmaktadır. Söz konusu kirlilikteki en büyük etken atık su arıtma tesislerindeki yetersizlik ve altyapı probleminden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Raporda ayrıca sorumluluğu büyükşehir belediyesinde olduğuna dikkat çekildi.

"BELEDİYE BÜTÇESİ İLE MÜMKÜN DEĞİL"

Konuyla ilgili 2 aydır sessizliğini koruyan Fethiye Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca ilk kez konuştu.

"Turizmcinin zarar görmemesi için 2 aydır açıklama yapmadım" diyen CHP'li başkan, "Sadece Fethiye Belediyesi bütçesi ile körfezin temizliği mümkün değildir. Daha önce 125 milyon gibi bir rakamla yapılabileceğini ifade etmiştim. Ancak şu an bu rakamlar 200 milyonu aşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fethiye Körfezi'nin rengi değişti VİDEO

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

ODA TV'ye konuşan Alim Karaca, konuyla ilgili Ankara'da temaslarda bulunacaklarını gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini de sözlerine ekledi.