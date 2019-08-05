Muğla’nın Fethiye körfezindeki renk değişikliği, vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Gelen analiz sonuçlarına göre kirliliğin, atık su arıtma tesisindeki kapasite aşımından kaynaklandığı ortaya çıktı.

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ise kirliliğe duyarsız kalmaya devam ediyor.

"SEBEBİ ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEKİ YETERSİZLİK"

Kirliliği araştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü raporunda, "Fethiye Körfezi'nde yaşanan Alg patlamasındaki en büyük etken denizel ortamda fosfor ve azot oranının aşırı artışından kaynaklanmaktadır. Söz konusu kirlilikteki en büyük etken atık su arıtma tesislerindeki yetersizlik ve altyapı probleminden kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

SORUMLULUK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE

Raporda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri gereğince, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmenin, bunun için gerekli tesisleri kurmanın, kurdurtmanın ve işletmenin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Fethiye Körfezi'nin rengi değişti VİDEO

