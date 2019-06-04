Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli polis birimi ile Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, vatandaşlara uygulama yapıldı.

POLİS MEMURU UT ÇALDI

Yol kenarındaki kamelyaya davet edilen tatilciler, polis memuru Raşit Kırılmaz'ın çaldığı udu görünce şaşkınlık yaşadı. Tatilciler ut dinlerken güvenlik sorgulamaları yapıldı.

Fethiye polisinden vatandaşlara bayram senfonisi VİDEO





VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Fethiye'ye tatile gelen Hülya Aydoğdu gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlk kez böyle bir uygulamayla karşılaştım ve çok şaşırdım. Uygulama bizim için kısa bir mola oldu” dedi.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR UYGULAMAYI ÇOK BEĞENDİ

Antalya’dan Akyaka'ya tatile giden Gül Ulutaş da uygulamanın çok güzel olduğunu söyledi. Ulutaş, ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştığını ve uygulamayı çok beğendiğini ifade etti.



