taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.799
Euro
6.5172
Altın
1350.6
Borsa
94244.06
Gram Altın
252.847

Fethiye’de 114 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışan 114 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İHA | 19.06.2019 - 21:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla’nın Fethiye ilçesinde göçmenler yine kaçamadı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Jandarma ekipleri, Dalyan Koyu mevkisindeki ormanlık alanda bir grup insan olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Ekiplerin ormanlık alanda yaptıkları aramada 1 Suriye, 15 Sri Lanka, 22 Pakistan ve 76 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

ÇOK SAYIDA KÜÇÜK ÇOCUK YAKALANDI

Bölgeye karayoluyla ulaşım olmaması nedeniyle Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı botuna alınan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Fethiye İlçe jandarma Komutanlığı’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlerin içerisinde bulunan küçük çocukların olduğu gözlendi. Ekipler tarafından organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fethiye’de 114 kaçak göçmen yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KONDA'nın anketine göre İstanbul'da fark yüzde 9

KONDA'nın anketine göre İstanbul'da fark yüzde 9

756
Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

860
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

690
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

178
AB mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

AB mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

55
Erdoğan'dan seçimler öncesi Sisi benzetmesi

Erdoğan'dan seçimler öncesi Sisi benzetmesi

1619
İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir