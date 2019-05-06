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Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

Yamaç paraşütüyle uçuş yaparken, yedek paraşütünü açarak denize düşen Rus uyruklu pilot hayatını kaybetti.

İHA | 06.05.2019 - 13:13..
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde tatile gelen Andrey Kurinin (44), yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı.

YEDEK PARAŞÜTÜ AÇARAK DENİZE DÜŞTÜ

1200 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Kurinin, yaklaşık 500 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü. Kurinin’in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN ÖLDÜ

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizden botla çıkarılan Kurinin’in, hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

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