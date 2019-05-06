Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde tatile gelen Andrey Kurinin (44), yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı.
YEDEK PARAŞÜTÜ AÇARAK DENİZE DÜŞTÜ
1200 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Kurinin, yaklaşık 500 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü. Kurinin’in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN ÖLDÜ
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizden botla çıkarılan Kurinin’in, hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.