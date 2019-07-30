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Fethiye'de eğlence merkezine baskın

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çok sayıda materyale el konuldu.

İHA | 30.07.2019 - 13:11..
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda 106 şişe kaçak içki, bin 153 paket bandrolsüz tütün ile kaçak olduğu belirlenen 819 paket kaçak ve 131 puro ele geçirildi.

EV VE İŞ BASKIN DÜZENLENDİ

Bir eğlence merkezinde kaçak alkol satıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Eğlence merkezine ve iş yeri sahibinin evine düzenlenen operasyonda, 106 şişe kaçak içiki ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.Ş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fethiye'de eğlence merkezine baskın

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise Hisarönü mevkisindeki 2 iş yerinde kaçak sigara, tütün ürünleri ve uyuşturucu madde kullanmayı özendirici materyaller bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Fethiye'de eğlence merkezine baskın

İŞ YERİ SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

İki iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramada, bin 153 paket bandrolsüz tütün ile kaçak olduğu belirlenen 819 paket kaçak ve 131 puro ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanımını özendirici 44 materyale de el konuldu.

İş yeri sahipleri İ. Ç. ve Ş.K. ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

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