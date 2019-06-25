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Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA | 25.06.2019 - 22:29..
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaza meydana geldi.

Fethiye’den Antalya istikametine seyreden Cihan Küçükala idaresindeki otomobil, refüjden aşarak karşı yönden gelen Osman Tezcan’ın yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ 6 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Selime Abalı ve Osman Abalı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücüler ile Ayşe Tezcan, Arif Tezcan, Yurdaşen Şule Hekimoğlu ve iki yaşındaki Ayşe Belinay Hekimoğlu yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafında yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Ambulanslar ile Fethiye Hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle bir şeridi ulaşıma kapanan karayolunda trafik, başka bir yola verildi.
Ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

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