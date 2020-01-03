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Fethiye'de göçmen botu battı: 8 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA | 03.01.2020 - 14:45..
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Ocak günü saat 01.35 sılarında, Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine harekete geçildiği belirtildi.

3'Ü KADIN 8 GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine hemen 3 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiğini ifade eden bakanlık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını, arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye’nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

KAYIPLAR ARANIYOR

Bakanlık, kayıp olduğu değerlendirilen göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini vurguladı.

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