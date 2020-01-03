Fethiye'de göçmen botu battı: 8 ölü

Pompeo, Kasım Süleymani’ye yapılan suikastın ardından açıklama yaptı.

Diğer horozlardan üç kat daha büyük olan horoza 'Şampiyon' adını verildi.

Hatay'da 3 kişi, 14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, beyzbol sopasıyla falakaya yatırdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.

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Apple, iki adet ucuz iPhone modeli satışa çıkarabilir

Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı ve daha ucuz olması beklenen iPhone SE 2 modeline ek olarak, ikinci bir model üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.