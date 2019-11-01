Fethiye'de Hasan A. kız arkadaşını boğarak öldürdü

28 Ekim gecesi Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde, internet üzerinden tatilcilere villa kiralama işi ile uğraşan Hasan Aydın(36) , 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Asena Ercan'la (27) burada yaşamaya başladı.

Aydın'ın yaptığı villa kiralama işiyle ilgilenen Asena Ercan, sevgilisiyle birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikilinin arasında, Ercan'ın telefonuna gelen mesaj yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Aydın, genç kadını elleriyle boğarak öldürdü.

İSTANBUL’DA POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından Hasan Aydın, İstanbul’a gitti. Aydın, Maltepe Polis Merkezi’ne giderek, Asena Ercan’ı elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Hasan A.’nın polise verdiği ifadesinde, "İstanbul’dan gelen kadın arkadaşım Asena ile kaldığım villada 28 Ekim gecesi içki içtik. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirlerime hakim olamayıp, boğazını sıkarak, öldürdüm. Ardından da İstanbul’a geldim" dedi.

VİLLADA CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Hasan Aydın'ın Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık mevkisindeki villasına giden jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikinci katta Asena Ercan’ın cesediyle karşılaştı. Genç kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.