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Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

İHA | 04.05.2019 - 02:53..
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Edinilen bilgilere göre; Sedat Akboyun idaresindeki 48 HY 076 plakalı otomobil, Fethiye -Muğla karayolu Göcek Mahallesinde, Harun Kaptan yönetimindeki 48 ABT 275 plakalı otomobille çarpıştı.

Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden bildirmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri, Jandarma, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe Akboyun, Muradiye Akboyun yaralandı.

Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Otomobilde sıkışan Sedat Akboyun Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman ve Fethiye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı

Sedat Akboyun, Dalaman Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı


Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı

Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı

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