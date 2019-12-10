Fethiye'de traktör devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Salih Demir'in kullandığı 48 GT 134 plakalı traktör, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
YOLCU KERESTELERİN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Demir savrularak ağır yaralanırken, yolcu Soner Aktay römorktaki kerestelerin altında kaldı. Aktay'ın üzerindeki keresteler, yol kenarındaki inşaatta çalışan işçiler tarafından kaldırıldı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralılardan Aktay'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Yaralı Demir ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Demir'in, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmayı devam ettirdiği öğrenildi.
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