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Ehliyetsiz sürücü aldığı cezaya isyan etti

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Binali Yıldırım seçimin neden iptal edildiğini anlattı

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Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta ne olduğunu anlattı

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Telefon yerine su ve cinsel gücü artırıcı hap çıktı

1 YSK'dan 23 Haziran kararları Sandık kurulu başkan ve üyeleri kamudan seçilecek.

2 Siirt'te PKK operasyonu Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

3 Kayıp gazeteci için özel ekip görevlendirildi Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlanan muhabir için özel ekip sevk edili.

4 Fethiye’de uyuşturucu operasyonu Jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

5 Kapadokya kanun teklifi komisyonda kabul edildi Tarihi ve kültürel yapının korunması için yeni bir kanun teklifi hazırlandı.

6 Tunceli’de KHK’lı 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbatası iptal YSK, boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran 2019 tarihinde seçim yapılmasına karar verdi.