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Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 10.05.2019 - 18:20..
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları şüphesi ile 4 ay önce takibe aldığı Ş.K.S.Ü. F.K. Ş.K. G.K. İ.M. ve S.T. isimli şüpheliler hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası, eş zamanlı 9 adreste arama çalışması yapıldı.

CİNSEL UYARICI HAPLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 220 gram uyuşturucu madde, 500 adet farklı kutular içerisinde cinsel uyarıcı hap, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmada adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

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