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Fethiye'de vatandaşların gönüllü çöp temizliği

Tatil sezonunun son dönemini yaşayan Fethiye'de vatandaşlar turistlerden kalan çöpleri toplamak için yoğun çaba sarf etti.

İHA | 25.08.2019 - 19:04..
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Fethiye'de vatandaşların gönüllü çöp temizliği

Muğla, Antalya gibi yaz dönemlerinde yerli yabancı turist patlaması yaşanan yerlerde aynı manzarayla karşılaşılıyor.

Tatilcilerin bilinçsiz davranışı etrafta çok sayıda çöp ve atığa neden oluyor.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ‘Daha Temiz Bir Fethiye İçin Birlikte Temizliyoruz’ sloganıyla 41 mahallede temizlik yapıldı.

Yapılan temizlikte 4.5 ton çöp toplandı.

Vatandaşların gönüllü olarak topladığı çöp miktarının bu denli yüksek olması tatilcilerin ilçeye verdiği zararın göstergesi.

Fethiye'de vatandaşların gönüllü çöp temizliği

Fethiye'de vatandaşların gönüllü çöp temizliği

Fethiye'de vatandaşların gönüllü çöp temizliği

Fethiye'de vatandaşların gönüllü çöp temizliği

Fethiye'de vatandaşların gönüllü çöp temizliği

Fethiye'de vatandaşların gönüllü çöp temizliği

Fethiye'de vatandaşların gönüllü çöp temizliği

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