taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Fethiye’detrafik kazası: 7 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA | 23.06.2019 - 07:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla- Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı’nda iki araç birbirine girdi.

Fatih Örs’ün kullandığı 35 AEC 598 plakalı otomobil kavşakta, Emre Zorlu idaresindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı.Fethiye’detrafik kazası: 7 yaralı

Fethiye’detrafik kazası: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Fethiye’detrafik kazası: 7 yaralı

Fethiye’detrafik kazası: 7 yaralı

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılana 7 yaralı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fethiye’detrafik kazası: 7 yaralı

Fethiye’detrafik kazası: 7 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

88
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

92
Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

72
Japonya'da hızlı tren hatlarının kesilme sebebi belirlendi

Japonya'da hızlı tren hatlarının kesilme sebebi belirlendi

7
Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması

Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması

12
Yüzyılın Anlaşması'nda ekonomik paket açıklandı

Yüzyılın Anlaşması'nda ekonomik paket açıklandı

6
Samsun Kaplancık Kanyonu'na ziyateçilerini bekliyor

Samsun Kaplancık Kanyonu'na ziyateçilerini bekliyor

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir