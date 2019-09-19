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Fethiye'nin hayalet köyü: Kayaköy

Hayalet köy olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy'ün havadan çekilen görüntüleri yayınlandı.

İHA | 19.09.2019 - 09:56..
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Türkiye’nin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alana da ev sahipliği yapıyor.

YÜZLERCE EV HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Rumlar döneminden kalan terk edilmiş Kayaköy, havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu. Terk edilen köyün zirvesinde yer alan Türk Bayrağı ile bütünleşen manzara kendine hayran bırakıyor. Bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor.

'Hayalet Köy' havadan görüntülendi

DEPREMDEN SONRA YERLEŞİK YAŞAM KURULMADI

Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamış. Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra köyde bir daha yerleşik yaşam kurulmamış.

Fethiye'nin hayalet köyü: Kayaköy

500 HANE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kayaköy’de yaklaşık 500 hane bulunuyor. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen köy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda ziyaretçilerini bekliyor.

Fethiye'nin hayalet köyü: Kayaköy

Fethiye'nin hayalet köyü: Kayaköy

Fethiye'nin hayalet köyü: Kayaköy

Fethiye'nin hayalet köyü: Kayaköy

Fethiye'nin hayalet köyü: Kayaköy

Fethiye'nin hayalet köyü: Kayaköy

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