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FETÖ'nün hücre evine baskın: 22 gözaltı

FETÖ'nün hücre evine yapılan operasyonda; 19 sarı, 9 kırmızı yelek, sahte kimlikler ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 08:56..
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 28 hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda; Edirne'den ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve bazı illerde yürütülen soruşturmalarda aranan 22 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün hücre evine baskın: 22 gözaltı

Şüphelilerin, operasyon sırasında cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri pencereden attıkları ileri sürüldü.

Adreslerden birinde yapılan aramalarda, Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni alınmış olduğu belirlendi.

90 BİN LİRA VE DÖVİZLER

Evlerde ayrıca tencere ve kağıt mendil poşetlerinin içine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve bin 250 euro para ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve gözaltına alındıklarında yapılacaklarını içeren talimatlar da ortaya çıktı.

Soruşturma sürdürülüyor.

FETÖ'nün hücre evine baskın: 22 gözaltı

FETÖ'nün hücre evine baskın: 22 gözaltı

FETÖ'nün hücre evine baskın: 22 gözaltı

FETÖ'nün hücre evine baskın: 22 gözaltı

FETÖ'nün hücre evine baskın: 22 gözaltı

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