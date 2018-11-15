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FETÖ evinden 2 kilogram külçe altın çıktı

Operasyonda, örgütte üst düzey sorumlu olduğu belirtilen 7 kişi yakalandı.

AA | 15.11.2018 - 21:52..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ adına İstanbul’da faaliyet yürüten sözde yöneticilerin yakalanması için çalışma başlattı.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Bayrampaşa, Bakırköy ve Fatih’te 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütün gaybubet evlerinden sorumlu "Kürşat" kod adlı R.Ş’yi, sözde Fatih eyaleti ve esnaf sorumlusu Ş.A’yı, himmet imamı Y.G’yi, sözde Bakırköy eyaleti sorumlusu "Erkan" kod adlı İ.S’yi, üniversite ve muhacir mesulü "Gökhan" kod adlı G.T’yi, G.T’nin izdivaç sorumlusu eşi N.T’yi ve N.T’nin firari kardeşi B.E’yi gözaltına aldı.

FETÖ evinden 2 kilogram külçe altın çıktı

LÜKS REZİDANSTAN 2 KİLO ALTIN ÇIKTI

Polis ekipleri, R.Ş’nin saklandığı Bayrampaşa’daki lüks rezidansta yaptığı aramada, banyodaki küvetin altına saklanmış 2 kilogram külçe altın, bin 180 dolar, 2 bin 500 avro, 6 bin 500 lira ve çok sayıda cep telefonu ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait dokümanlar ele geçirdi. Ayrıca, sözde Fatih eyaleti ve esnaf sorumlusu Ş.A’nın üzerinde de yabancı kişiler adına kayıtlı hatlar ve sahte kimlik, himmet imamı Y.G’nin üzerinde ise bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ evinden 2 kilogram külçe altın çıktı

FETÖ evinden 2 kilogram külçe altın çıktı

FETÖ evinden 2 kilogram külçe altın çıktı

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