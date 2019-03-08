FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada; Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya’da gözaltı kararı verilen şüphelilerden, 5’inin gözaltına alındığı kaydedildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE 20 GÖZALTI

Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ operasyonunda ise 20 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.