FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Dışişleri Bakanlığı personel temini sınavlarında gerçekleştirdiği usulsüzlükler üzerine soruşturma başlatıldı.

5 FARKLI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, o sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturmada, 249 kişinin örgüt üyeliği tespit edildi.

43 İLDE OPERASYON VAR

Ankara merkezli 43 ilde yürütülen operasyon kapsamında, 78 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu şahıslardan 249'u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporları, ankesörlü telefonlar ile örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimi ile irtibatları, ByLock kullanıcısı olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS KPDS gibi sınavlara ilişkin olarak düzenlenen olağan dışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edildi."