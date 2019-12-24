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FETÖ operasyonunda 43 kişi tutuklandı

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 şüpheliden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 24.12.2019 - 03:33..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlenmişti.

88 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Operasyonda muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

YAKALANAN 67 ŞÜPHELİDEN 43'Ü TUTUKLANDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonuyla yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 67 şüpheliden 43'ü tutuklanırken, 20 şüpheli mevcut delil durumu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

FİRARİ 20 ŞÜPHELİ ARANIYOR

67 şüpheliden 64’ünün İzmir’de, 3’ünün ise farklı illerde adli makamlara sevkinin sağlandığı öğrenildi. 20 firari şüpheli aranırken, muvazzaf şüphelilerin tamamı ilgili komutanlıklarınca açığa alındı.

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