FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve esnafın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler tarafından, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i bugün sabah erken saatlerde Balıkesir'de adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli ise Tokat'ta adliyeye çıkarıldı.

Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.



