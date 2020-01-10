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FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması bylock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

İHA | 10.01.2020 - 10:36..
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Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve esnafın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler tarafından, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i bugün sabah erken saatlerde Balıkesir'de adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli ise Tokat'ta adliyeye çıkarıldı.

Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.

FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı


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