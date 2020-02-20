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FETÖ operasyonunda 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir merkezli yapılan operasyonda FETÖ operasyonunda 24 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA | 20.02.2020 - 05:28..
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10 Şubat'ta, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında 14'ü muvazzaf asker 24 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmışTI.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI, 16 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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