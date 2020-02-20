FETÖ operasyonunda 8 kişi tutuklandı.

Kamışlı'da seyir halindeki ABD askerleri, kullandıkları zırhlı araç ile Ruslara ait zırhlı aracın yolunu kesti.

2

Uşak'ta alkollü sürücü tıra çarptı

Uşak’ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.