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FETÖ sanığı öğretmen ve çevre mühendisine hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan çevre mühendisi İsmail Uslu 8 yıl 9 ay, öğretmen Gökhan Vural 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 10.01.2019 - 17:31..
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Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan iki sanık da karar duruşmasında hazır bulundu.

Örgütün kapatılan dershanesinde görev yapan öğretmen Gökhan Vural, 'ByLock' kullanmadığını ileri sürerken, örgüte ait kurumlarda çalıştığı ve örgütsel tayin yaptığı iddialarını da reddetti.

İsmail Uslu da suçsuz olduğunu savundu.

VURAL'A 9 YIL, USLU'YA 8 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Gökhan Vural'ı 9 yıl, İsmail Uslu'yu 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. İki sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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