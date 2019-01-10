FETÖ sanığı öğretmen ve çevre mühendisine hapis cezası

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan iki sanık da karar duruşmasında hazır bulundu.
Örgütün kapatılan dershanesinde görev yapan öğretmen Gökhan Vural, 'ByLock' kullanmadığını ileri sürerken, örgüte ait kurumlarda çalıştığı ve örgütsel tayin yaptığı iddialarını da reddetti.
İsmail Uslu da suçsuz olduğunu savundu.
VURAL'A 9 YIL, USLU'YA 8 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, Gökhan Vural'ı 9 yıl, İsmail Uslu'yu 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. İki sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.