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FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 32 dava görülecek.

AA | 02.02.2020 - 11:46..
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

7 İLDE 32 DAVA

Şubat ayında 7 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 32 dava görülecek. Bu davalarda 1973 sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 26 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 1457, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda ise 516 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanmasına 3 Şubat'ta Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Aynı gün, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı dava ise Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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