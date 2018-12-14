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FETÖ soruşturması: 219 askere gözaltı

FETÖ soruşturmasında 4’ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 14.12.2018 - 08:37..
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FETÖ soruşturması: 219 askere gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, 89’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85’i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11’i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 4’ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saat 01.00 sıralarında başlatılan eş zamanlı operasyonla, şüphelilerin aranma ve yakalanması çalışmaları devam ediyor.

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