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FETÖ soruşturması: 222 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de başlatılan FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 222 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 14.09.2019 - 09:49..
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FETÖ soruşturması: 222 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli farklı rütbelerdeki 222 muvazzaf astsubayın yakalanması için polis harekete geçti.

54 İL VE KKTC'DE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de başlattığı eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 50'si yakalandı.

Devam eden operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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