FETÖ soruşturması: 222 asker hakkında gözaltı kararı

Artvin'deki ormanlık alandan bir anda yola atlayan domuz sürüsü, motosiklete çarptı. Sürücü ve oğlu kazada yaralanırken o anlar ise cep telefonuna kaydedildi.

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Emniyete gelen ihbarlar şaşırtıyor

Emniyet Müdürlüğü'nün 'haber merkezi' olarak da bilinen Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen vatandaş ihbarları şok etkisi yaratıyor. Ufo gören de var, eşi eve gelmeyen de...