FETÖ'ye yönelik operasyonlar peş peşe geldi

Birçok ilde FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyonlar düzendi.

Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

19 TÜBİTAK PERSONELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 25/12/2019 tarihi itibariyle gözaltı kararı veridi. 10 şüpheli yakalandı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDA OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; 1’i teğmen, 34’ü astsubay rütbesinde olmak üzere 35’i aktif, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 11 şüpheli yakalandı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA OPERASYON

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 1’i ihraç edilmiş, 6’sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış Hava Pilot Üsteğmen ile 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan üsteğmen, 2’si aktif subay, 5’i ihraç askeri personel ile 4 sivil imam toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 16 şüpheli yakalandı.

131 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI FETÖ/PDY

Silahlı terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; 37’si aktif görevli 54 asker, 6’sı aktif görevli 47 kamu görevlisi, 30’si sivil/özel sektör çalışanı/SGK kaydı olmayan, toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.