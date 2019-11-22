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FETÖ soruşturmasında 92 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, 2'si teğmen 90'ı astsubay olmak üzere hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden, 53'ü yakalandı.

AA | 22.11.2019 - 10:04..
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, tamamı ihraç edilmek üzere 2'si teğmen 90'ı astsubay olmak üzere 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

53 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 22 ilde operasyon düzenlediği ve şüphelilerden 53'ünü yakalandığı belirtildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON

Ayrıca, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askeri okullarla ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 46 kişinin Bursa'daki büfe telefonlarından örgütün mahrem imamlarınca ardışık periyodik olarak arandıklarını tespit etti.

46 YAKALAMA KARARI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2 muvazzaf yüzbaşı, 7'si muvazzaf 9 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 14'ü muvazzaf 16 astsubay, 2'si muvazzaf 3 uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 15 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen ekipler, Bursa, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin gözaltı işlemleri sürüyor.


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