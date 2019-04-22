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FETÖ şüphelisi 13 kişi hakkında yakalama kararı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında asker, polis ve mahrem imamların olduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İHA | 22.04.2019 - 11:07..
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Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması’nın, “Silahlı Kuvvetler” ve “Emniyet” içerisine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla, Bolu ilindeki ankesörlü telefonlar aracılığı ile iletişim kurdukları değerlendirilen, ayrıca haklarında aleyhe beyanlar bulunan 8 ihraç askeri öğrenci,1 muvazzaf astsubay,2 ihraç astsubay,1 ihraç komiser yardımcısı,1 mahrem imam olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

13 KİŞİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelileri yakalamak için, Bolu merkez ve Sakarya,İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt, Aksaray illerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

FETÖ şüphelisi 13 kişi hakkında yakalama kararı

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