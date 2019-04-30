FETÖ şüphelisi adliyeye girerken dilini gösterdi

1 Doğum gününde Selim İleri'ye selam olsun Bugün edebiyatımız için özel isimlerden Selim İleri’nin doğum günü. Kendisini saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.

2 İskoçya'da kadınlar arasında sandviç kavgası iki kadın girdikleri bir dükkanda son kalan sandviçi almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Sonrasında ortalık karıştı.

3 Doğum gününde Selim İleri'ye selam olsun Bugün edebiyatımız için özel isimlerden Selim İleri’nin doğum günü. Kendisini saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.

4 Kilij nedir Milli Savunma Bakanlığı'nın yenilenen logosunda yer alan Kilij, Türk tarihinde önemli bir yere sahip.

5 İmkânsız İlişkilerden Mümkün İlişkilere incelemesi Ruhumuzun dinginliğe ihtiyacını karşılayan kitaplardan “İmkânsız İlişkilerden Mümkün İlişkilere!” üzerine bir inceleme…

6 1. Lig puan durumu: Efsane Denizlispor dönüyor Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lider Gençlerbirliği ile ikinci sıradaki Denizlispor, Süper Lig'e çıkmaya en yakın iki takım konumunda.