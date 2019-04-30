taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9394
Euro
6.6645
Altın
1285.19
Borsa
95246.71
Gram Altın
246.344

FETÖ şüphelisi adliyeye girerken dilini gösterdi

Bursa merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, 9'u gözaltına alınan muvazzaf 25 kişi mahkemeye sevk edildi.

İHA | 30.04.2019 - 11:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şüphelilerden birinin, adliyeye çıkarıldıkları sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye dil çıkarması ise pes dedirtti.

BURSA'DA DEV FETÖ OPERASYONU

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde; Bursa'daki büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen; 9’u muvazzaf toplam 25 şüpheli olduğu belirlendi.

FETÖ şüphelisi adliyeye girerken dilini gösterdi

ŞÜPHELİ KAMERAYA DİL ÇIKARDI

Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, kendilerinden görüntü almak isteyen gazetecilere değişik tepkiler verdiler. Şüphelilerden birinin ise kameralara bakarak dil çıkarması pes dedirtti. Zanlıların savcılık sorgusu devam ediyor.

FETÖ şüphelisi adliyeye girerken dilini gösterdi

FETÖ şüphelisi kameralara dil çıkardı

25 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler şüphelileri yakalamak için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gözaltı kararı aldı. Kararın ardından TEM ve istihbarat polisi, Bursa merkezli, Eskişehir, Çanakkale, Şırnak, Çankırı, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Afyonkarahisar, Karaman, Kocaeli, Çorum, Tekirdağ, Kayseri'de operasyon başlattı. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi adliyeye girerken dilini gösterdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

546
Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

156
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

75
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

66
Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü

Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü

186
Vefat eden Dilber Ay'ın hafızalardan silinmeyen videosu

Vefat eden Dilber Ay'ın hafızalardan silinmeyen videosu

29
Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir