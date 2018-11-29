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FETÖ şüphelisi askerler adliyeye götürüldü

Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yapılan eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 6 asker adliyeye sevk edildi.

İHA | 29.11.2018 - 11:55..
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Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleşen operasyonda, gözaltına alınan 6 asker adliyeye getirildi.

FETÖ şüphelisi askerler adliyeye götürüldü

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında, Kurmay Yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ile Ş.G. hakkında ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

FETÖ şüphelisi askerler adliyeye götürüldü

SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

Şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından 26 Kasım’da Eskişehir, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca FETÖ/PDY şüphelilerden 4’ünün ise meslekten ihraç edildiği belirlenmişti. Bugün sabah saatlerinde gözaltında bulunan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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