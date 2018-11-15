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FETO sürecini 4 Amerikan Federal Ajansı yürütecek

ABD basınında yer alan Beyaz Saray'ın FETO'nun iadesi için talimat verdiği haberleri yeni bir sürecin başlayacağını gösteriyor.

DHA | 15.11.2018 - 23:40..
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FETO sürecini 4 Amerikan Federal Ajansı yürütecek

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in eylemlerinin incelendiğini söyledi.

"DURUMU GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yürütülen bir soruşturma olduğunu belirten bir kıdemli yetkili de, "Söz konusu kişinin eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı ve suç sınırına girip girmediği inceleniyor" dedi. Graham, soruşturmanın kendilerini nereye götüreceğine göre durumu gözden geçireceklerini ifade etti.

4 FEDERAL AJANS

Konu üzerinde FBI (Federal Soruşturma Bürosu), ABD Çalışma Bakanlığı,  ICE (Kaçak Göçmenlerle Mücadele Birimi) ve IRS (Amerikan Vergi Dairesi) olmak üzere dört Amerikan Federal Ajansı çalışıyor.

FETO'NUN ZİYARETÇİ DURUMU HAKKINDA BİLGİ İSTENDİ

Ayrıca ABD İç Güvenlik Departmanı'ndan, FETO'nun ziyaretçi durumu hakkında bilgi istendiği belirtildi.

FBI SICAK BAKMIYOR

Konu ile ilgili haberlerde, CIA ve Adalet Bakanlığı üzerinden iade işlemi mümkün görünürken, FBI’ın FETO'yu iadeye sıcak bakmadığı, Beyaz Saray’a karşı durduğu belirtiliyor.

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