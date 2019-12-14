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FETÖ üyelerini yurtdışına kaçıran çete çökertildi

Edirne’de, FETÖ'cüleri, yasa dışı yollarla göçmen grupların arasında , yurt dışına kaçırmaya çalışan 4 organizatör tutuklandı.

İHA | 14.12.2019 - 09:30..
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda, FETÖ üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan bir organizatör grubu tespit etti.

GÖÇMENLERİN ARASINDA KAÇIYORLAR

FETÖ’cüleri Afgan göçmenlerin arasına katarak, Yunanistan’a kaçıracaklardı Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen söz konusu organizatör şebekesinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen gruplar arasına katarak, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçırma hazırlığında olduğunu belirledi.

4 KİŞİ DE TUTUKLANDI

4 organizatör tutuklandı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Edirne ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, Edirne’de 4, İstanbul’da ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından 'Göçmen kaçakçılığı yapmak' suçu ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.A., T.A., U.B., E.Ş.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderilirken, C.Ş. ve N.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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