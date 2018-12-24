FETÖ üyesi İbrahim Cerrah'a 12 yıl hapis cezası

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Etik Komisyonu Üyesi ve Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Cerrah, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇU REDDETTİ

Yaptığı savunmasında atılı suçu reddeden Cerrah, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, öğrencilik yıllarından beri milli görüş çizgisinde olduğunu savundu. Hakkındaki iddiaların dayanaktan yoksun olduğunu öne süren Cerrah, aleyhinde delil üretildiğini, bazı delillerin karartıldığını ve soruşturma savcısının lehindeki delilleri dosyaya koymadığını söyledi.

Cerrah, "Yıllarca Polis Akademisi'nde ders verdiğim öğrenciler, beni mağdur etti. Kendi öğrencilerim, yetiştirdiğim polisler tarafından mağdur edildim. 30 yıl boyunca hukuk ve etik değerleri anlattığım polisler, yapılmamasını öğütlediğim her şeyi bizzat bana yaptı." dedi.

"MİT KANUNU RAPORUNU TÜRKİYE İSTİHBARAT DEVLETİNE DÖNMESİN DİYE HAZIRLADIM"

MİT Kanunu ile ilgili hazırladığı raporunun, dosyaya aleyhinde delil olarak konulduğunu ifade eden İbrahim Cerrah, bu raporu Türkiye'nin bir istihbarat devletine dönmemesi için hazırlayıp ilgili kurumlara sunduğunu, şimdi bu kurumun "ürettiği" delillerle yargılandığını öne sürdü.

17/25 Aralık sürecindeki açıklamalarının anayasal güvence altında bulunan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, kimseyi suçlamadığını, beyanlarının hukuki olduğunu savunan Cerrah, "Ne Başbakan'a ne de bakanlara hırsız demedim. Demiş olsam dahi kendi avukatları var. Hakkımda suç duyurusunda bulunabilirler." dedi.

"OĞLUMU ZİYARET İÇİN YURT DIŞINA ÇIKIYORDUM"

Oğlunu ziyaret amacıyla yurt dışına çıkacağı sırada uçakta gözaltına alındığını söyleyen Cerrah, bu sırada yerde bulunan dua yazılı bir kağıt parçasının delil olarak dosyaya konulduğunu savundu.

Cerrah, aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmediğini, zanna dayalı beyanlarda çelişki ve eksik bilgiler bulunduğunu öne sürdü.

ByLock iddiasını da reddeden Cerrah, iddianın istihbarat örgütünce siyasi saiklerle üretildiğini öne sürdü. Cerrah, ByLock tespit tutanağında, kullandığı öne sürülen şifre ve takma isim hakkında, "Bu bilgiler herkesin bilebileceği şeyler. Kabul etmiyorum. Tamamı üretme." diye konuştu.

1 DOLAR "B" SERİSİ

Cerrah, üzerinde bulunan 1 doların "B" serisi olduğunu ve bu paranın 80 doların arasından çıktığını söyledi.

İbrahim Cerrah'ın avukatı Hüseyin Kırhan da müvekkilinin FETÖ mensubu olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat istedi.