FETÖ'cü albaya 10 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
10 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık eski albay Adem Durak ve avukatı katıldı.
Üzerine atılı suçlamayı reddeden sanık Adem Durak, ismine FETÖ'nün sözde atama listesinde rızası dışında yer verildiğini savundu.
BYLOCK KULLANICISI OLDUĞUNU REDDETTİ
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasında "mahrem imam" H.P.'nin kendisini örgüt evlerinde gördüğüne yönelik beyanını kabul etmeyen Durak, "ByLock" kullanıcısı olduğuna dair tespiti de reddetti.
Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.
Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanık Adem Durak'ı 10 yıl hapisle cezalandırdı.