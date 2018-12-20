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FETÖ'cü albayın bilgisayarından çocuk pornosu çıktı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaparken, FETÖ'den tutuklanan Cem Ş.'nin bilgisayarında, çok sayıda çocuk pornosu bulundu.

AA | 20.12.2018 - 11:21..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibatı tespit edilen, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik "ankesörlü telefon" soruşturmasında, Hava Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı'nda Denetleme Başkanı olarak görev yapan albay Cem Ş., gözaltına alındı.

FETÖ mensubu olduğu ve örgütün mahrem imamlarıyla, ankesörlü telefonlardan irtibat sağladığını belirlenen Cem Ş., savcılık sorgusunun ardından, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sorgusunda üzerine atılı suçları reddettiğini belirten Cem Ş., 1991'de Hava Harp Okulu'na girdiğini, uzun yıllar terörle mücadele operasyonlarında görev yaptığını, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığ'ında çalıştığını ancak mehil izninde olduğundan görev yerine gitmediğini, 2017 Şubat'ta ise Hava Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı'na atandığını, Denetleme Başkanlığı'nda görevliyken açığa alınıp, gözaltına alındığını beyan etti.

FETÖ mensubu olmadığını, eşiyle evlenmesinde örgütün bir bağı bulunmadığını ifade eden 3 çocuk sahibi Cem Ş., örgütün haberleşme metodu olarak sabit ve ankesörlü hatlardan irtibata geçme yöntemini, daha önce gazeteden okuduğunu bu konu hakkında başka bir şey bilmediğini savundu.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Terör örgütünün, herhangi bir iletişim yöntemini kullanmadığını savunan Cem Ş., ikametinde yapılan aramada ele geçen ve mahkeme kararıyla el konan dijital materyallerin kendisine ait olduğunu, söz konusu cihazlarda herhangi bir suç unsuru bulunmadığını iddia etti.

Soruşturma sonucunda Cem Ş.'nin FETÖ'nün mahrem imamları tarafından arandığı tespit edildi.

Cem Ş.'nin 2010- 2018'de kullandığı telefon hattının HTS kayıtlarında, sabit kontörlü telefonlardan 2010'da 5, 2012'de 4, 2013'te 6, 2014'te 8, 2015'te 8 ve 2016'da bir defa arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine savcılık. şüpheli Cem Ş. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK PORNOSU BULUNDU

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Cem Ş.'nin gözaltına alındığında ele geçirilen dijital materyallerindeki inceleme, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tamamlandı.

Mahkemeye gönderilen dijital inceleme raporunda, sanığın telefonunda FETÖ üyelerinin iletişim aracı olarak kullandığı "KakaoTalk" programının yüklü olduğu belirtildi.

Ayrıca, sanığın bilgisayarının hard diskinden alınan imajda yapılan incelemede, küçük yaştaki çocuklara ait çok sayıda pornografik fotoğraf ve videolar bulunduğu kaydedildi.

Bu görüntülere ilişkin savunması alınan Cem Ş., "İddia edilen hususlar bana ait değildir. Ben hard diskimi bir arkadaşıma vermiştim. Kendi arşivini bana yüklemiş. Bu arkadaşımın ismini vermek istemiyorum. Hard diskim birçok kişiye verdiğim için birçok kişiden şüpheleniyorum. Şu anda isim vermiyorum." dedi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Cem Ş. hakkında, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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