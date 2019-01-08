FETÖ'cü darbecilere karşı açılan 289 davadan 241'i bitti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan bugüne kadar tamamlanan 241'inde, bin 935'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 60 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma açıldı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Soruşturmaların tamamlanmasıyla açılan davalarda, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.

DAVALARIN ÇOĞUNDA NİHAİ KARAR VERİLDİ

Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 241'i tamamlandı. Bu davalardan 34'ü Ankara, 46'sı ise İstanbul'da karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 956 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski generaller, subaylar ve astsubaylar da yer aldı.

979 KİŞİ MÜEBBET HAPİS YATACAK

Sanıklardan 979'u için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 125 sanığı 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda er ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatına hükmetti.

48 DAVA HALA YARGI SÜRECİNDE

Açılan davalardan 48'inde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 18'i Ankara, 9'u İstanbul'da görülüyor.