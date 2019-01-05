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FETÖ'cü Enes Kanter korkusundan Londra'ya gidemiyor

FETÖ'nün NBA'daki yüzü olan Enes Kanter, takımının Londra'da oynayacağı şampiyona maçına katılamayacak. Sebebi ise ne bir sakatlık ne de bir ceza; yalnızca korku...

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 12:10..
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FETÖ'cü Enes Kanter korkusundan Londra'ya gidemiyor

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FETÖ'ye yönelik özellikle MİT'in yürüttüğü yurt dışındaki operasyonel faaliyetler terör örgütünün ağa babalarını bile korkutuyor. Öyle ki kendine "FETO'nun oğluyum" diye Enes Kanter bile ABD dışına çıkmaktan korkuyor.

LONDRA TURNUVASINA KATILMAYACAK

Enes Kanter, oynadığı NBA kulüplerinden New York Knicks'in Londra'da katılacağı NBA Global Games turnuvasına katılmayacağını açıkladı. Kanter'in turunvaya katılmama sebebi ise Türkiye'den ve özellikle MİT'ten duyulan korku.

ABD'de her türlü ihaneti ve hainliği yaparak kendini güven altında hisseden Kanter, Londra'da güvende olmayacağını ve bu yüzden de hayati tehlikede olduğunu hissettiğini belirterek maça gitmeyeceğini belirtti.

MİT'İN BAŞARILI OEPRAYSONLARI

MİT son dönemde oldukça faal bir şekilde FETÖ yöneticileri ve kritik isimlere yönelik operasyonel faaliyetler yürütüyor. Özellikle Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa sınırlarında yürütülen gizli faaliyetler ile çok sayıda çete üyesi paketlenerek Türkiye'ye getirilmişti.

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